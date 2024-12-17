إنزال إسرائيلي قرب دمشق استمر 20 دقيقة

نيوز-دولي

نقلت وسائل اعلامية عن مصادر في سوريا، إن مروحية إسرائيلية هبطت بالقرب من أحد المواقع العسكرية بمحيط دمشق مساء الاثنين وغادرت المكان بعد وقت قصير.

وقالت الوكالة أن "جنودا إسرائيليين دخلوا إلى الموقع العسكري وغادروا المكان بعد ما يقارب 20 دقيقة".







ولم يكشف عن سبب هبوط المروحية الإسرائيلية كما أن الإعلام العبري لم يسلط الضوء على الموضوع. وأشار إلى أن "المروحية الإسرائيلية غادرت باتجاه السوري".ولم يكشف عن سبب هبوط المروحية الإسرائيلية كما أن الإعلام العبري لم يسلط الضوء على الموضوع.

هذا وعقب سقوط بشار الأسد في سوريا، سلطت وسائل إعلام عبرية وعربية في الأيام الماضية الضوء على ملف رفات إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الذي أعدمته دمشق في العام 1965.





وقالت وسائل الإعلام إنه وبعد مرور نحو 60 عاما على إعدامه علنا بساحة المرجة وسط السورية دمشق، لا تزال إسرائيل تسعى جاهدة لاسترجاع رفات جاسوسها الشهير.





وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تل أبيب تسعى إلى استغلال الأوضاع الراهنة في سوريا للبحث عن مكان دفن جاسوسها إيلي كوهين وجنودها المفقودين.