انفجار في موسكو يقتل قائدا عسكريا كبيرا

نيوز-دوليات



كشفت وسائل اعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بمقتل عسكري كبير في الروسي بانفجار في الروسية موسكو.



وقالت روسيا اليوم، ان الانفجار الذي وقع في موسكو، أسفر عن مقتل قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الروسي إيغور كيريلوف ومساعده.

وأشارت الى ان العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.



وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحا.