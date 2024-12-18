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لماذا تأخر تشييع السيد الشهيد حسن نصر الله؟
دوليات
2024-12-18 | 10:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9,798 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
تأخر تشييع جثمان
السيد
الشهيد حسن نصر الله،
الأمين
العام لحزب الله اللبناني، أثار العديد من التساؤلات في الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية.
ويرتبط هذا التأخير بعدد من العوامل السياسية، الأمنية، واللوجستية التي تجعل إقامة جنازة علنية أو تحديد مكان دفن واضح أمرًا محفوفًا بالتحديات.
هل هي أسباب أمنية؟
وتُعتبر الظروف الأمنية واحدة من أهم العوامل التي أدت إلى تأجيل تشييع جثمان الشهيد، فمن المتوقع ان يتم قصف المشيعين من قبل القوات الإسرائيلية التي تحاول الغدر وخرق الهدنة مع حزب الله.
كما يُعتبر التشييع فرصة صهيونية لاستهداف قيادات حزب الله، خصوصًا في ظل حالة التأهب القصوى من الطرفين.
لذلك، يسعى الحزب لتجنب أي أحداث قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وسط محاولات صهيونية القيام بذلك.
الاعتبارات السياسية
والسيد حسن نصر الله ليس فقط زعيمًا لحزب الله، بل يُعد رمزًا للمقاومة في المنطقة.
وتأخر التشييع قد يكون جزءًا من استراتيجية الحزب لزيادة الحشد
الشعبي
والتأثير
السياسي
في ظل الظروف الحالية.
تحديد مكان الدفن
وهناك أنباء تفيد بأن الجثمان قد يُنقل إلى النجف الاشرف أو كربلاء المقدسة في العراق، لما تحمله هذه الأماكن من رمزية دينية كبيرة.
ومع ذلك، فإن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب تنسيقًا مع السلطات العراقية والجهات الدينية هناك.
المخاوف الإعلامية
ويُدرك حزب الله أهمية الحدث على المستوى الإعلامي، وقد يسعى إلى تنظيم مراسم تُظهر قوة الحزب ووحدته.
اعتبارات لوجستية
ان إقامة جنازة لرجل بحجم
السيد
حسن نصر الله تتطلب تخطيطًا دقيقًا.
ويجب ضمان مشاركة شعبية واسعة من دون تعريض حياة المشاركين للخطر.
الحالة الأمنية العامة
الوضع الأمني في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان، وهما المنطقتان المتوقع أن يكون لهما دور أساسي في التشييع، ليس مستقرًا بشكل يسمح بإقامة جنازة حاشدة.
التكهنات حول مكان الدفن
لم يُعلن حزب الله رسميًا عن مكان دفن
السيد
حسن نصر الله حتى الآن.
الدفن في لبنان
في حال تم الدفن في لبنان، فمن المتوقع أن يكون في الضاحية الجنوبية أو في مسقط رأسه، بشرط أن تسمح الظروف الأمنية بذلك.
الدفن في العراق
هناك تقارير تتحدث عن إمكانية نقل الجثمان إلى العراق لدفنه في كربلاء المقدسة أو النجف الاشرف، نظرًا لمكانته الدينية والسياسية، ولكن مثل هذا الإجراء يتطلب تنسيقًا كبيرًا مع السلطات العراقية.
إن تأخير تشييع جثمان
السيد
الشهيد حسن نصر الله ليس مجرد تأخير في مناسبة جنائزية، حيث ان حزب الله أمام تحدٍّ كبير يتمثل في تنظيم جنازة تليق بمكانة الشهيد، مع الحفاظ على سلامة المشاركين.
ويبقى المستقبل القريب هو الفيصل لتحديد موعد ومكان التشييع، في ظل ترقب محلي وإقليمي كبيرين.
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