Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
توقع بزيادة عدد المعاقين في "الجيش الإسرائيلي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فيدان يدعو لإزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب ويرد على ترامب

دوليات

2024-12-19 | 03:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فيدان يدعو لإزالة &quot;هيئة تحرير الشام&quot; من قوائم الإرهاب ويرد على ترامب
857 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المجتمع الدولي بضرورة التفكير في إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، كما رد على تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اتهم فيها تركيا "بالاستيلاء على سوريا".

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة الإنجليزية بثت أمس الأربعاء، أوضح فيدان أن أنقرة، التي تدرج بدورها الهيئة ضمن قائمة الإرهاب، ستعيد النظر في هذا التصنيف.

وقال فيدان إن تركيا تعترف بالإدارة الجديدة في سوريا كشريك "شرعي" لأنقرة، ولهذا السبب أعيد فتح السفارة التركية في دمشق وتلقى السفير التعليمات بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين المحليين والمركزيين.

وأشار فيدان إلى أن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تواصلوا أيضا مع الإدارة الجديدة، مضيفا "أعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، بدءا من الأمم المتحدة، كما تعلمون، لإزالة اسمهم من قائمة الإرهاب".

واعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن واشنطن على اتصال مع هيئة تحرير الشام، وأن المناقشات معها كانت في سياق عام لمستقبل سوريا.

ووضعت وزارة الخارجية الأميركية هيئة تحرير الشام على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" في مايو/أيار 2018، لكن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تحرك منذ 2016 لتقديم الهيئة كراع سياسي موثوق به في سوريا الجديدة.


تصريحات ترامب
وردا على تصريحات أدلى بها دونالد ترامب قبل أيام، قال فيها إن الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كانت "استيلاء غير ودي" على سوريا من قبل تركيا، قال فيدان إن وصف الأحداث بهذه الطريقة سيكون "خطأ جسيما".

وأضاف الوزير التركي "بالنسبة للشعب السوري، لا يعد ذلك استيلاء.. أعتقد أنه إذا كان هناك أي استيلاء، فهو استيلاء يمثل إرادة الشعب السوري التي تتولى السلطة الآن".

وأضاف وزير الخارجية أن "آخر شيء" تريده تركيا هو أن تُرى كقوة إقليمية تتحكم كليا في سوريا، مشيرا إلى أن "ثقافة الهيمنة هي التي جلبت الدمار إلى المنطقة".

وفي تصريحات بدا أنها تشيد وتنتقد أنقرة في آن واحد، قال ترامب في مؤتمر صحفي في وقت سابق هذا الأسبوع إن تركيا كانت "ذكية جدا" وقامت "باستيلاء غير ودي دون إراقة للدماء" في سوريا.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تتنازل عن وحدة أرض سوريا وسيادتها، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة استقرارها، لأن ذلك يعني استقرار المنطقة.

قضية الأكراد
وعند سؤاله عن المخاوف بشأن شن الجيش التركي هجوما كبيرا على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا، أفاد وزير الخارجية التركي بأن وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني يمثلان "تهديدا رئيسيا" لبلاده.

وتم إدراج حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية" من قبل تركيا والغرب، ووصف فيدان وحدات حماية الشعب بأنها "امتداد" لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وقال وزير الخارجية إن وحدات حماية الشعب حافظت على سيطرتها على الأراضي في سوريا من خلال تقديم نفسها على أنها تساعد الغرب في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا "أعتقد أن هذا تمثيل خاطئ لهويتهم الحقيقية، إنهم هناك كمنظمة إرهابية".

وطالب فيدان واشنطن بوقف دعمها العسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقواتها، ودعا الإدارة الجديدة في سوريا لمعالجة قضية القوات الكردية في الأراضي السورية، مما سيجنب الحاجة إلى تدخل من أنقرة.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

فيدان يدعو لإزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب

فيدان يرد على ترامب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
Play
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
Play
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
Play
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-18
Play
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Play
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
استديو Noon
Play
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
Play
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
Morning Live
Play
Morning Live
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
Play
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
Play
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - ركز 18-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-18
Play
الأبراج - ركز 18-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
Play
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
Play
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
Play
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
Play
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-18
Play
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Play
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
استديو Noon
Play
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
Play
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
Morning Live
Play
Morning Live
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
Play
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
Play
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - ركز 18-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-18
Play
الأبراج - ركز 18-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
Play
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
اخترنا لك
بوتين: لم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو لكنني أعتزم التحدث إليه - عاجل
05:46 | 2024-12-19
ملتقى صُنّاع التأثير في الرياض.. شراكات بـ267 مليون دولار
05:16 | 2024-12-19
بعد الهزيمة أمام ترمب.. هل تترشح هاريس لمنصب حاكم كاليفورنيا أم تنتظر 2028؟
04:29 | 2024-12-19
الجزائرية إيمان خليف تتفوق على نجم برشلونة وبايدن خلال 2024
04:13 | 2024-12-19
المصادقة على خطة "صهيونية" لضرب عشرات المواقع للحوثيين
03:43 | 2024-12-19
سرقوا منه 70 ألف دولار وتركوه ينزف.. سرقة كبيرة تهز شمالي لبنان (فيديو)
03:18 | 2024-12-19
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.