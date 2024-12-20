ضجة بسبب منشور مرعب عن اختطاف الفتيات

نيوز – دولي

ألقت أجهزة المصرية القبض على سيدة روجت لمنشور أثار الرعب زعمت خلاله وجود تشكيل عصابي لخطف وقتل الفتيات لبيع الأعضاء.

وكشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله عبر التواصل الاجتماعي بشأن إدعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة الأعضاء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ تبين عدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (تعمل في مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات) - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبمواجهتها، أقرت بنشرها تلك الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المنشور المثير للجدل، روّج لوجود عصابة متخصصة في خطف الشباب والفتيات بهدف الاتجار في الأعضاء البشرية، ودعت مروجته، إلى عدم خروج الشباب والفتيات ليلًا حفاظًا على سلامتهم.