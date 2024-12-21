عربي يقيم منذ 2006.. من هو مرتكب حادث الدهس في المانيا؟

وذكرت صحيفة "دي ويلت" الألمانية، عن مصادر خاصة، بأن المنفذ يبلغ من العمر (50 عاما)، وهو محتجز حاليا من قبل الشرطة"، موضحة أن "المشتبه به استأجر السيارة التي استخدمها لدهس زوار سوق عيد الميلاد في ماغدبورغ".كما أشارت إلى أن "الشرطة عثرت أيضا على حقيبة في مقعد السيارة"، موضحة ان "رجال يقومون بالتحقق عن احتوائها على متفجرات".وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب حادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.