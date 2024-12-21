بعد الانتقادات الاسرائيلية.. بابا الفاتيكان يصر على رأيه: الهجمات على غزة وحشية

واستهل البابا خطابا سنويا بمناسبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك بما بدا أنه إشارة إلى غارات إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينيا على الأقل في غزة، .وقال البابا "بالأمس، تم قصف الأطفال... هذه وحشية. هذه ليست حربا. أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب".وعادة ما يكون البابا، بصفته زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، حذرا بشأن الانحياز إلى أي من أطراف الصراعات، لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر صراحة فيما يتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية في على حماس.وفي مقتطفات من كتاب نُشر، ديسمبر الماضي، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين قالوا إن "ما يحدث في يحمل خصائص الإبادة الجماعية".وانتقد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، تلك التعليقات بشدة في رسالة مفتوحة غير معتادة نشرتها صحيفة إيل فوليو الإيطالية، . وقال شيكلي إن تصريحات البابا تصل إلى حد "الاستخفاف" بمصطلح الإبادة الجماعية.وقال البابا فرنسيس أيضا إن بطريرك القدس للاتين حاول دخول قطاع أمس لزيارة الكاثوليك هناك لكنه مُنع من الدخول.وذكر مكتب البطريرك لرويترز أنه لا يمكنه التعليق على تصريحات البابا بشأن منع البطريرك من دخول .ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين الإسرائيليين بعد للتعليق، السبت، نظرا لأنه عطلة في . ولم يستجب الجيش الإسرائيلي حتى الآن لطلب التعليق.واندلعت الحرب عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس بلدات جنوب في السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.وقالت السلطات في قطاع الذي تديره حماس إن الحملة التي شنتها ردا على الهجوم قتلت أكثر من 45 ألفا، معظمهم من المدنيين. كما تسببت في نزوح جميع السكان تقريبا ودمرت معظم القطاع.