المرشد الإيراني: أتوقع أن يشهد المستقبل ظهور مجموعة شريفة وقوية في سوريا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أغمض عينيك
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بورنموث يهزم مانشستر يونايتد في عقر داره
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-510413-638704686840245998.jpg
المرشد الإيراني: أتوقع أن يشهد المستقبل ظهور مجموعة شريفة وقوية في سوريا
دوليات
2024-12-22 | 07:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,929 مشاهدة
أكد المرشد
الأعلى
الإيراني،
السيد
علي خامنئي، اليوم الاحد، أن الولايات
المتحدة
تسعى من خلال مخططاتها في
سوريا
إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعا أن تخرج ما وصفها بـ "مجموعة من الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بـ"الثوار" من السلطة.
وأوضح خامنئي، خلال مشاركته في احتفالية دينية في طهران، أن الأسلوب الأميركي لتحقيق الهيمنة يتمثل في تنصيب أنظمة استبدادية تخدم مصالحها أو التسبب في انهيار
الدول
من خلال إشاعة الفوضى".
وأضاف المرشد الإيراني "أتوقع أن يشهد المستقبل ظهور مجموعة شريفة وقوية في
سوريا
أيضًا".
وقال خامنئي مخاطبا الفصائل الثورية المسلحة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضع كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب
سوريا
الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".
واشار: "الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة. ماذا يفعل؟ يجب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، وبإذن الله سيتغلب عليهم. مستقبل المنطقة سيكون، بفضل الله، أفضل من حاضرها".
وأضاف: "إن خطة أميركا للهيمنة على
الدول
تتلخص في أمرين: "إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو الفوضى والاضطرابات"، مشيرًا إلى أن "الشعب الإيراني ستطأ قدماه أي شخص يقبل بأن يكون خادمًا لأميركا في هذا المجال".
وأكد خامنئي، في معرض حديثه بشأن ما يحدث من تراجع لنفوذ النظام الإيراني: "يقولون فقدتم قواتكم الوكيلة، لكننا لا نمتلك وكلاء أصلاً في المنطقة".
وأكد أن النظام الإيراني لا يحتاج إلى قوات وكيلة لأي تحرك في المنطقة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
باحثون: المحور بأضعف حالاته.. وايران ستواجه اضطرابات داخلية بعد خسارة سوريا
05:40 | 2024-12-09
السومرية نيوز تنشر نص البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية العراق وايران وسوريا
12:01 | 2024-12-06
السيد الخامنئي يعلن الحداد العام في ايران 5 ايام
10:37 | 2024-09-28
السامرائي للسفير التركي: الاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة بأسرها
09:53 | 2024-12-22
ايران
خامنئي
سوريا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مباراة العراق واليمن في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
رياضة
40.79%
05:55 | 2024-12-22
مباراة العراق واليمن في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
05:55 | 2024-12-22
الدولار يتراجع في بغداد
اقتصاد
22.39%
10:17 | 2024-12-21
الدولار يتراجع في بغداد
10:17 | 2024-12-21
تعرّف إلى ترتيب أغلى منتخبات "خليجي 26".. ما هو مركز العراق؟
رياضة
20.39%
03:56 | 2024-12-21
تعرّف إلى ترتيب أغلى منتخبات "خليجي 26".. ما هو مركز العراق؟
03:56 | 2024-12-21
طقس العراق.. كتلة باردة تباغت الموجة المطرية وتقلب الغيوم عكس عقارب الساعة
محليات
16.43%
00:18 | 2024-12-21
طقس العراق.. كتلة باردة تباغت الموجة المطرية وتقلب الغيوم عكس عقارب الساعة
00:18 | 2024-12-21
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
أسرار خبراء التجميل للمحافظة على جمال دائم - حلقة ١٨١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-22
Morning Live
أسرار خبراء التجميل للمحافظة على جمال دائم - حلقة ١٨١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-22
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
العراق في دقيقة
21-12-2024 | 2024
12:29 | 2024-12-21
العراق في دقيقة
21-12-2024 | 2024
12:29 | 2024-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
الأكثر مشاهدة
Morning Live
أسرار خبراء التجميل للمحافظة على جمال دائم - حلقة ١٨١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-22
Morning Live
أسرار خبراء التجميل للمحافظة على جمال دائم - حلقة ١٨١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-22
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
العراق في دقيقة
21-12-2024 | 2024
12:29 | 2024-12-21
العراق في دقيقة
21-12-2024 | 2024
12:29 | 2024-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
اخترنا لك
في غزة.. 37 شهيدا منذ فجر اليوم
11:41 | 2024-12-22
الحوثيون يعلنون إسقاط "إف-18" وقصف مدمرات
10:50 | 2024-12-22
ماذا دار بين الجولاني ووزير الخارجية التركي؟
10:30 | 2024-12-22
السيدة الأولى تطلب الطلاق
09:58 | 2024-12-22
من الوشاح الأسود إلى ربطة العنق.. كيف تحول الجولاني؟
09:46 | 2024-12-22
الشرطة الألمانية: دوافع هجوم ماغديبورغ ليست إسلامية
09:43 | 2024-12-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.