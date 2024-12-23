حزب الله يعين خلفاً لمحمد عفيف.. من هو؟

ويُعرف الزين بخبرته الإعلامية الواسعة، حيث شغل سابقاً منصب لإذاعة النور، وأسهم بشكل بارز في تطوير العمل الإعلامي وتعزيز الخطاب الإعلامي للمقاومة، بحسب موقع "ليبانون ديبايت".هذا يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على الحضور الإعلامي لحزب الله، ويأتي استكمالاً للمسار الذي أسسه عفيف خلال فترة توليه العلاقات الإعلامية.