من هو يوسف ندا؟

نيوز – دولي

عن عمر ناهز 94 عاماً رحل عن دنيانا أقدم وأهمّ قيادي في الإخوان المسلمين عالمياً، وهو المصري يوسف ندا في مستقرّه الأوروبي بعيداً عن مصر.

الرجل من الرعيل لجماعة الإخوان، وهو بمثابة شاهبندر الإخوان، وقابض أموالهم، ومشغّلها، ومنسّق علاقاتهم الدولية، ومسيّرها، وهو خزنة أسرار الجماعة السياسية لعب مع الغربيين كثيراً، ومع الشرقيين كذلك، هو المبشّر بالخمينية، والناسج لتحالفات الإخوان معها.

هو من اخترع المال الإسلامي، أعني هو من خلق نظام مالية وشبكة بنوك الإخوان... وُلد يوسف ندا في الإسكندرية في مصر عام 1931، وانضم لجماعة الإخوان عام 1947، وتخرج في كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، في بداية الخمسينات.

اعتُقل مع مجموعة إخوانية بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في تشرين عام 1954، وبعد أن أُفرج عنه في نيسان من عام 1956، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة.

وفي آب من عام 1960، قرر نقل نشاطه المالي من مصر، حيث توجه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا وسويسرا وإيطاليا.

وأُدين يوسف ندا بتمويل عمليات إرهابية لحساب الإخوان في مصر، وأُدرج مؤخراً، قبل وفاته بقليل، في قوائم الإرهاب ضمن 76 قيادياً آخرين من الجماعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 كانون 2024.

وأقرّ في كتابٍ له بأنه وجماعة الإخوان ساعدوا في ثورة الخميني وإسقاط الشاه، والتقوا بالخميني في باريس، وعندما انتصرت الثورة عام 1979 شكّلوا وفداً للتهنئة.

دراسة الممكن من حياة الرجل وأسراره - وهو تحدث وكتب كثيراً - تكشف عن سيرة قرن عربي صاخب، مع جماعة الإخوان، منذ أسسها حسن البنّا 1928 قبل ولادة يوسف ندا بـ3 سنوات، وفي الإسماعيلية، على مقربة من الإسكندرية، مسقط رأس ملياردير الإخوان .

ما دور يوسف ندا في الربيع العربي؟ ما دوره في الحركات الإخوانية في الخليج؟ ما دوره في تضبيط علاقات الإخوان مع الغربية، خاصة الأوروبية منها؟ ما دور يوسف ندا في تدوير أموال الجماعة واستخدام هذه الأموال لجذب الولاءات من الآخرين؟!

أسئلة كثيرة وأجوبة قليلة، لكنها ليست معدومة، والأهم هو السؤال عمن يحاول أن يستنسخ تجربة يوسف ندا اليوم، ومن يشغّل أموال الإخوان على مستوى العالم، خاصة في مجال السوشيال ميديا والتكنولوجيا الرقمية؟!

هناك نسخ حديثة ومودرن من يوسف ندا في العربية، تسخّر المال والعلاقات لخدمة المشروع الاستراتيجي للجماعة، مشروع التمكين سواء بالتجارة الحرة أو بالانغماس داخل المناصب الحكومية الرفيعة، حتى المناصب الأمنية منها.