منذ حرقها.. كاتدرائية نوتردام تقيم قداديس الميلاد لأول مرة

وبحسب "فرانس برس"، قال كبير أساقفة المونسينيور لوران أولريك في رسالته الميلادية التي بُثت الثلاثاء "ها قد عدنا إلى كاتدرائية نوتردام، عاودت إحياء القداديس واستقبال الزوار، قلبنا في عيد!".وأشاد أولريك بـ"المواهب التي شاركت في عملية الترميم" والتي أتاحت "محو آلام الحريق وخمس سنوات من الانفصال لتترك فقط الاجتماع مجددًا، وفرحة السكن معًا مجددًا في هذا البيت المشترك، بيت الربّ" وفق تعبيره.وبعد أشغال ترميم ضخمة استغرقت خمس سنوات، بلغت تكلفتها نحو 700 مليون يورو، أعيد افتتاح الكنيسة في 7 كانون باحتفال حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دول، من بينهم الرئيس الأمريكي المنتخب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ومن أبرز القداديس الميلادية التي تشهدها الكنيسة البالغ عمرها أكثر من 860 عامًا وتُعدّ تحفة معمارية من الطراز القوطي، القداس التقليدي برئاسة المونسنيور أولريك عشية العيد، عند منتصف ليل الثلاثاء.أما الأربعاء، يوم عيد الميلاد، فيترأس أولريك أيضًا قداسًا في العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش، وفي البرنامج قداسان آخران، أحدهما صباحًا والثاني مساءً.