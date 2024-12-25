هل بفعل فاعل؟.. فيديوهات تثير الجدل بشأن سقوط طائرة أذربيجان

نيوز – دولي

أثارت حادثة سقوط الطائرة الأذربيجانية (J28243) جدلًا واسعًا، بعد تداول صور ومقاطع فيديو تشير إلى احتمالية وقوع الحادث بفعل فاعل.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، أفادت شركة الملاحة "كازايرونافيغاسيا" بأن طاقم الطائرة أبلغ عن مشاكل في التحكم بالطائرة قبل الحادث.

وأعلنت قازاخستان أن طائرة ركاب من تصنيع شركة إمبراير، كانت متجهة إلى روسيا، تحطمت قرب أكتاو في قازاخستان، وعلى متنها 62 راكبًا وطاقم من خمسة أفراد، مؤكدة 32 شخصًا.

وانحرفت الطائرة عن مسارها بمئات الكيلومترات لتتحطم على شاطئ بحر قزوين.

وذكرت هيئة مراقبة الروسية أن "الطائرة واجهت حالة طوارئ يُعتقد أنها ناجمة عن اصطدام بسرب طيور".

وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران بالطائرة فور ارتطامها بالأرض، مع تصاعد دخان أسود كثيف.

وأظهرت مقاطع الفيديو ركابًا مصابين وهم يحاولون الفرار من جزء من جسم الطائرة الذي لم يتعرض لضرر كبير.

كما أكدت "رويترز" صحة المقاطع المصورة عبر التحقق من معالم الموقع، الذي يقع على شاطئ بحر قزوين بالقرب من أكتاو.

فيديوهات مقلقة

وأظهرت فيديوهات متعددة، يُعتقد أنها مرتبطة بالحادث، أقنعة الأكسجين معلقة داخل المقصورة قبل وقوع الكارثة.

وفي لقاء مع أحد الناجين، أفاد الأخير بسماع صوت انفجار أثناء الهبوط، مشيرًا إلى أن شظايا اخترقت سترته الواقية.

وأظهرت صور ما بعد الحادث ثقوبًا صغيرة في ذيل الطائرة، شملت الزعنفة الخلفية والمثبت الأفقي، مما أثار الشكوك حول احتمالية تعرض الطائرة لأضرار خارجية قبل السقوط.

مسار الرحلة الغامض

وذكرت الخطوط الأذربيجانية أن الطائرة، وهي من طراز إمبراير 190، أقلعت من باكو متجهة إلى جروزني في الشيشان، لكنها اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط قرب أكتاو في قازاخستان.

ورُصدت الطائرة وهي تتجه شمالًا قبل أن تختفي عن أجهزة التتبع، لتظهر مجددًا على الساحل الشرقي لبحر قزوين، حيث حاولت الهبوط قبل أن تتحطم.

وأشار تقرير هيئة مراقبة الروسية إلى أن الطيار قرر التوجه إلى مطار بديل بسبب حالة طوارئ على متن الطائرة، لكن المطار الأقرب على مسار الرحلة كان مغلقًا صباح يوم الحادث.

وأعلنت كازاخستان عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة تعاونها مع السلطات الأذربيجانية.

كما أصدرت الحكومة توجيهات لضمان توفير المساعدة الكاملة لعائلات الضحايا والمصابين.

وقدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه، بينما قرر رئيس أذربيجان إلهام علييف قطع زيارته لروسيا والعودة إلى بلاده.

وأعرب رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، عن تعازيه، مؤكدًا أن بعض المصابين في حالة حرجة جدًا.