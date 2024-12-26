Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عشرات القتلى ومئات الفارين بشغب داخل سجن في موزمبيق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كيف أجبر نظام الأسد الأطباء على إنكار هجومه الكيميائي في دوما؟

دوليات

2024-12-26 | 09:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيف أجبر نظام الأسد الأطباء على إنكار هجومه الكيميائي في دوما؟
المصدر:
وكالات
404 مشاهدة

كشف ثلاثة من الطاقم الطبي الذي عمل في المستشفى الميداني بمدينة دوما عن تعرضهم لضغوط شديدة من قبل نظام الأسد لإنكار استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم الذي استهدف المدينة في نيسان 2018. طبيبان وممرض خضعوا لاستجوابات قسرية وتعرضوا للتهديدات.

وأكد طبيبان وممرض من مدينة دوما، أن "نظام المخلوع بشار الأسد، مارس عليمهم "ضغوطا" شديدة في نيسان 2018، لإنكار معاينتهم أعراضا على مصابين تشير إلى تعرضهم لقصف بسلاح كيميائي، أمام محققين دوليين".

وفي السابع من أبريل 2018، استهدف هجوم بالكلورين مبنى قريبا من مستشفى ميداني نقل إليه المصابون، وكان الطبيبان والمسعف ضمن صفوف الطاقم الطبي في المستشفى.

واتهم ناشطون ومسعفون حينها الحكومة السورية بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل 43 شخصا، الأمر الذي نفاه نظام الأسد وحلفاؤه في موسكو لاحقا.

وبعد وقت قصير، انتشر شريط فيديو قصير على الإنترنت يظهر حالة من الفوضى داخل المستشفى وأعضاء من الطاقم الطبي يسعفون المصابين بينهم أطفال بينما كان رجل يرش المياه على مصابين على الأرض.

وإثر انتشاره، استدعت أجهزة أمن النظام السوري كل من ظهر في شريط الفيديو وفريق العمل المناوب في ذاك اليوم، ووصف نظام الأسد اتهامه بشنّ هجوم كيميائي بالـ"مفبرك".

وأكد الشهود الثلاثة، في تصريحات أوردتها وكالة "فرانس برس"، أنهم استُدعوا إلى مقر الأمن الوطني إثر الهجوم.

وقال أخصائي الجراحة العظمية، الدكتور محمّد ممتاز الحنش، "تم إبلاغي بأنه علي الخروج ومقابلة الجهات الأمنية (في دمشق) وأنهم يعلمون مكان وجود أهلي في دمشق".

وتابع "ذهبنا فريق من الأطباء الموجودين في المشفى إلى مبنى الأمن الوطني، وقابلنا محققا وحاولنا قدر المستطاع إعطاء إجابات عامة. سُئلت عما حدث ذلك اليوم وأين كنت وماذا شاهدت وماذا عن الناس الذين تعرضوا للاختناق؟".

وأضاف "حاولنا أن نجيبهم أجوبة غير موجهة. فأخبرتهم أنني في قسم العمليات... والمصاب بالكيماوي لا يأتي إلى قسم العمليات".

وأوضح أنه برر أعراض الاختناق الخفيفة "بسبب وجود سواتر ترابية" حول المستشفى، وضعت آنذاك لحمايته من القصف الذي كانت مدينة دوما، أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق تتعرض له، بعد حصار محكم.

وطرحت الأسئلة نفسها على طبيب الطوارئ والعناية المشددة حسان عبد المجيد عيون، الذي روى أنه "حين دخلت إلى المحقق؛ كان مسدسه على الطاولة وموجّها نحوي".

وأوضح الطبيب أن المحقق قال له "الحمدلله على سلامتك وسلامة أهلك وسلامة مئة ألف شخص لا نريدهم في دوما".

وأضاف "فهمت فورا ما المطلوب وأن الهدف أن نقول إنه ما من حادث جديد"، في إشارة إلى القصف بالكلورين، مضيفا "من كانوا في المستشفى حينها تعرضوا لضغوط شديدة جدا وصلت إلى حد التهديد المبطن".

وخلال الاستجواب، يقول عيون "نفينا الحادثة... تجنّبنا الإجابة على بعض الأسئلة، على غرار: ‘أين نقلوا الوفيات؟‘ لا نعلم. ‘بماذا تفسر حالات الاختناق؟‘ نفسرها بالغبار والأتربة والدخان الناجم عن العمليات العسكرية الشديدة".

وخضع موفق نسرين، وكان حينها مسعفا وممرضا، أيضا للاستجواب، بعدما ظهر في مقطع الفيديو يربّت على ظهر فتاة مبللة وجرّدت من ملابسها لخروج البلغم من قصبتها الهوائية جراء تنشق غاز سام.

وقال نسرين "كنت تحت الضغط لأن عائلتي في دوما على غرار أغلب عوائل الكادر الطبي... أخبرونا أنه لا هجوم كيميائيا حصل (...) ونريد أن ننهي هذه القصة وننكرها لتفتح دوما صفحة جديدة بدون مداهمات واعتقال" لسكانها.

ووقع الهجوم بعد حصار مضن وحملة قصف كثيفة تعرضت لها دوما، وقبل يوم واحد من إعلان روسيا التوصل إلى اتفاق مع فصيل معارض لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتليه إلى الشمال السوري.

ويروي الثلاثة أنهم بعدما خضعوا للاستجواب الأول، طلب منهم تكرار الإجابة على الأسئلة ذاتها أمام الكاميرا في غرفة أخرى. وكان الهدف كما تم إبلاغهم توثيقها لعرضها على لجنة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأفاد الطبيبان والممرض بأنهم فوجئوا في اليوم اللاحق بشهاداتهم تعرض على التلفزيون السوري الرسمي، بعدما "خضعت لمونتاج وحذف بعض العبارات وإخراجها من سياقها بما يخدم وجهة نظر" النظام السوري، وفق الحنش.

ووجد عيون نفسه وزملاءه بين ليلة وضحاها يتحولون إلى "شهود زور"، بعدما "كنا أطباء مع الثورة في مستشفى ميداني وقدمنا خدمات طبية للناس لفترات طويلة"، على حد قوله.

وكان الثلاثة في عداد 11 شخصا من الطاقم الطبي خضعوا للاستجواب في دمشق، من دون السماح لهم بالعودة إلى دوما. ونقلت مجموعة منهم لاحقا للإقامة في فندق.

في 14 نيسان/ أبريل 2018، وجهت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات على مواقع للنظام في سورية، ردا على الهجوم على دوما استهدفت مواقع عسكرية سورية.

وخلال سنوات قمع النظام للثورة السورية، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سورية.

وكان الشهود قد أبلغوا في اليوم ذاته بحضور لجنة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمقابلتهم في أحد فنادق دمشق، لكنهم فوجئوا بوضع أجهزة تسجيل في جيوبهم ومطالبتهم بتشغيل تطبيق التسجيل على هواتفهم الخاصة.

ويقول الحنش: "اضطررنا أن نكرر الرواية التي يريدونها".

وبعد أيام، أبلغت السلطات الشهود بأنهم سيسافرون إلى هولندا حيث مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للإدلاء بشهاداتهم على "أرض محايدة" خارج سورية.

وقبل ثلاثة أيام من موعد السفر، نقلت مجموعة منهم إلى سجن في دمشق، من دون إبلاغهم بالسبب.

وفي 25 نيسان/ أبريل من العام ذاته، سافر الطاقم الطبي من دمشق في عداد شهود آخرين، وتوقف في موسكو قبل انتقالهم إلى لاهاي.

وقال الحنش "كنا نتوقع أن نقابل لجان تحقيق في غرف مغلقة، لكننا تفاجأنا لدى وصولنا بوسائل الإعلام" في المطار، ثم المشاركة في "جلسة مفتوحة لأعضاء منظمة حظر السلاح الكيميائي".

وكانت روسيا قد أعلنت آنذاك أنها ستقدم بالاشتراك مع نظام الأسد عددا من الشهود إلى المنظمة لإثبات أن التسجيلات عن الهجوم الكيميائي "المزعوم" كانت "مفبركة".

وأثار الهجوم على دوما جدلا كبيرا بعد تسريب وثائق شككت في نتائج تحقيق سابقة إزاء الهجوم، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حسمته بإعلانها أواخر كانون الثاني/ يناير 2023 أن محققيها خلصوا إلى أن "القوات الجوية السورية هي التي نفذت الهجوم".

وخفف صدور الإدانة من العبء الذي رزح أطباء دوما تحته لسنوات. وقال الحنش: "سعدنا بأنه تم إثبات استخدام السلاح الكيماوي... وأن شهادتنا لم تؤثر على مسار التحقيق".

وانتظر الأطباء الثلاثة طويلا لكي "تزول القبضة الأمنية التي كانت علينا ونصل الى يوم نتحدث فيه عن حقيقة ما جرى"، وفق الحنش، لكن "الفرحة غير مكتملة لأن الناس لن تأخذ حقوقها إلا بمعاقبة الجناة والمذنبين".
>> انضم الى السومرية على واتساب  

سوريا

نظام الاسد

هجوم كيمياويـدوما

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
العلاقة الحقيقية بين صناعة المحتوى و التمثيل - حلقة ١٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-26
Play
العلاقة الحقيقية بين صناعة المحتوى و التمثيل - حلقة ١٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ١٨٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-26
Play
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ١٨٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-26
بعد التحري
Play
بعد التحري
عقارات الدولة غنيمة للمتنفذين.. مطالبات بتشريعات لتحصينها - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-25
Play
عقارات الدولة غنيمة للمتنفذين.. مطالبات بتشريعات لتحصينها - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
25-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-25
Play
25-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:49 | 2024-12-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:49 | 2024-12-25
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج - الشيف نور اللاماسي 25-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-25
Play
ضيف البرنامج - الشيف نور اللاماسي 25-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 25-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-25
Play
الأبراج - رسالة 25-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-25
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 24-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-24
Play
تكسير الأغاني 24-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-24
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 24-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-24
Play
سباق مع نون 24-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-24
من الأخير
Play
من الأخير
الولائي يقطع بعدم الحل.. والحلبوسي يخرج عن الاجماع - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-23
Play
الولائي يقطع بعدم الحل.. والحلبوسي يخرج عن الاجماع - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-23
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
العلاقة الحقيقية بين صناعة المحتوى و التمثيل - حلقة ١٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-26
Play
العلاقة الحقيقية بين صناعة المحتوى و التمثيل - حلقة ١٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ١٨٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-26
Play
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ١٨٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-26
بعد التحري
Play
بعد التحري
عقارات الدولة غنيمة للمتنفذين.. مطالبات بتشريعات لتحصينها - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-25
Play
عقارات الدولة غنيمة للمتنفذين.. مطالبات بتشريعات لتحصينها - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
25-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-25
Play
25-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:49 | 2024-12-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:49 | 2024-12-25
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج - الشيف نور اللاماسي 25-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-25
Play
ضيف البرنامج - الشيف نور اللاماسي 25-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 25-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-25
Play
الأبراج - رسالة 25-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-25
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 24-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-24
Play
تكسير الأغاني 24-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-24
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 24-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-24
Play
سباق مع نون 24-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-24
من الأخير
Play
من الأخير
الولائي يقطع بعدم الحل.. والحلبوسي يخرج عن الاجماع - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-23
Play
الولائي يقطع بعدم الحل.. والحلبوسي يخرج عن الاجماع - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-23
اخترنا لك
الجامعة العربية ترد على تصريحات إيرانية وتحذر من تأجيج الفتن في سوريا
10:13 | 2024-12-26
إيران: مزاعم تدخلنا بالشأن السوري باطلة ومستغربة
10:06 | 2024-12-26
الرابع خلال أشهر.. حصيلة هجوم عشرات الطائرات الإسرائيلية على اليمن
10:03 | 2024-12-26
مطالبات باستقالة ماكرون ورئيس الوزراء.. اخر تطورات فرنسا
09:55 | 2024-12-26
لبنان: نتطلع لأفضل علاقات الجوار مع سوريا
09:40 | 2024-12-26
خلال 2024.. مصرع أكثر من 10 آلاف مهاجر بالبحر بمحاولات الوصول لإسبانيا
09:22 | 2024-12-26
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.