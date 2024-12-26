أول تعليق للحوثيين على استهداف إسرائيل لمطار صنعاء الدولي

وجاءت تصريحات عبد السلام في أعقاب سلسلة غارات عنيفة على اليمنية صنعاء، بما فيها المطار الدولي، خلال الخطاب الأسبوعي لزعيم جماعة أنصار الله الحاكمة في شمال اليمن، عبد الملك الحوثي.وقال المتحدث إن "استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية إجرام صهيوني بحق كل اليمني"، مؤكدا أن "هذا هو ديدن هذا المجرم الملايين من الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة".كما حذر من أنه "إذا فكر الصهيوني أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية بإذن الله".واستهدف الهجوم، بحسب التقارير الأولية، في ميناء الحديدة ومحطة طاقة قرب صنعاء، وبرجا في مطار صنعاء الدولي، ويأتي ذلك في ظل التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون.وأفادت مصادر يمنية بأن "6 غارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي"، وذكرت أن "الغارات على مطار صنعاء استهدفت برج المراقبة ومدرج المطار".وذكرت المصادر أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت في الحديدة؛ فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استهداف محطة لتوليد الطاقة قرب صنعاء وميناء صنعاء الدولي وميناء الحديدة.