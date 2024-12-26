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سحب الجنسية الكويتية من 3701 شخص
دوليات
2024-12-26 | 11:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
994 مشاهدة
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على
مجلس الوزراء
.
وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب
الأول
لرئيس
مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود
الصباح
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
والاثنين، نشر في الجريدة الكويتية الرسمية، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا
اختيار
جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة"، وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
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