سحب الجنسية الكويتية من 3701 شخص

وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب لرئيس ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.والاثنين، نشر في الجريدة الكويتية الرسمية، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة"، وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".