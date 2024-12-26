نتنياهو يكشف: العالم العربي قدم لنا التنازلات

وقال نتنياهو في تصريحات صحافية، إن "العالم قدم لنا التنازلات والآن هي التي باتت تريد تدميرنا".وأضاف "في 9 أكتوبر قلت إننا سنغير وجه وها نحن اليوم نفعل ذلك".ولفت نتنياهو الى أن "هناك الكثير مما سنفعله مع الحوثيين"، مضيفا "ملتزمون بإزالة تهديد الحوثيين كما قطعنا أذرع الأخطبوط واحدة تلو الأخرى".