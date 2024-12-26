سماع دوي انفجارات في "إسرائيل"

ونقل موقع "والا"، أن "شهود عيان في مركز وجنوبها أبلغوا عن سماع دوي انفجارات ضخمة".

الى ذلك، قالت القناة 13 عن "الجيش الإسرائيلي"، إن "أصوات الانفجارات التي سمعت في صادرة عن عمليات للجيش في شمال قطاع غزة".

وكان "الإسرائيلي" نتنياهو قال، اليوم الخميس، إن العالم "قدم لنا التنازلات والآن هي التي باتت تريد تدميرنا".