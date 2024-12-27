توقيف أفراد من آل الأسد في مطار بيروت.. من هم؟

وذكر موقع "لبنان الكبير" أنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مبينا أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الذي يحمل جواز سفر أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن لبنان أو استخدامه بخرق لن يجدي نفعا وأن وخصوصا العام سيكون بالمرصاد.وفي وقت سابق، قال اللبناني بسام مولوي إن "مستشار بشار لشؤون الوطني علي مملوك غير موجود في لبنان ولم يدخل البلاد"، إلى أن زوجة ماهر ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار.