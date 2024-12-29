العثور على 3 مقابر جماعية بريف حمص

ويقول شهود عيان إن "هذه المقابر تعتبر شاهد على الانتهاكات التي كانت تمارس بحق المعتقلين في في ظل حكم نظام الأسد، والتي تضم ضحايا من مختلف الفئات، خاصة الذين تم اعتقالهم بتهم سياسية أو معارضتهم للنظام".ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 23 كانون العثور على مقبرة جماعية في حمص تضم أكثر من 1200 جثة، يرجح أنهم اعتقلوا في فترات سابقة أثناء حكم الأسد، ولم تتبين هوياتهم حتى اللحظة، ووفقا للمعلومات فإن الجثث كانت تأتي من مشفى حمص العسكري ليتم دفنها في حمص.وبلغت حصيلة المقابر الجماعية المكتشفة وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ سقوط 9 مقابر جماعية احتوت على رفات 1475 ضحية، موزعة كالتالي:- مقبرتان جماعيتان في درعا: عثر فيهما على 127 جثة.-3 مقابر جماعية بريف دمشق تضم رفات 128 جثة.-4 مقابر في حمص تضم رفات 1220 جثة.