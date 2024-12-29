وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام

واحتفل الرئيس الراحل ميلاده المئة في 1 أكتوبر 2024 مما يجعله أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.وخضع وهو ديمقراطي خدم في من عام 1977 إلى عام 1981، خلال الأشهر 19 الماضية لرعاية المسنين في ولايته والذي انتخب حاكما لها سابقا.لكن مزارع الفول السابق الذي دخل عالم السياسة لأول مرة في الستينيات من العشرين كعضو في عن الولاية، اندمج مع من حوله من الناس ولا يزال يخوض تجارب ويضحك ويحب، وفقا لتصريحات أدلى بها حفيده جيسون في سبتمبر 2024.