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وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام
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وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام

دوليات

2024-12-29 | 16:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام
المصدر:
وكالات
3,030 مشاهدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام.

واحتفل الرئيس الراحل بعيد ميلاده المئة في 1 أكتوبر 2024 مما يجعله أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.

وخضع كارتر وهو ديمقراطي خدم في البيت الأبيض من عام 1977 إلى عام 1981، خلال الأشهر 19 الماضية لرعاية المسنين في ولايته جورجيا والذي انتخب حاكما لها سابقا.

لكن مزارع الفول السوداني السابق الذي دخل عالم السياسة لأول مرة في الستينيات من القرن العشرين كعضو في مجلس الشيوخ عن الولاية، اندمج مع من حوله من الناس ولا يزال يخوض تجارب ويضحك ويحب، وفقا لتصريحات أدلى بها حفيده جيسون في سبتمبر 2024.
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جيمي كارتر

وفاة

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