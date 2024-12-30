وقالت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، إن "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وأسدود وقاعدة بالماخيم الجوية".

الى ذلك، قال "الجيش الإسرائيلي"، إنه تم "تفعيل الإنذارات في عدة مناطق إثر إطلاق صاروخ من اليمن"، الى أن "التفاصيل قيد الفحص".

بدورها، أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، بـ"توقف الملاحة بمطار بن غوريون وتوجيه الطائرات بعيدا عنه عقب إطلاق صاروخين من اليمن".