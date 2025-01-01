10 قتلى و30 إصابة بحادث دهس في نيو أورليانز الامريكية

نقلت قناة "سي بي إس" عن وشهود عيان قولهم إن "10 أشخاص على الأقل قتلوا وإصيب 30 آخرون إثر دهس سيارة حشدا من المارة في نيو أورليانز الأمريكية".وقالت وشهود عيان إن "سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار".وقالت شرطة نيو أورليانز لاحقا، "نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس"، مؤكدة "سقوط 10 قتلى و30 مصابا".