تحديد هوية المشتبه بتنفيذه هجوم "نيو أورليانز"

وكانت مدينة نيو أورليانز قالت في بيان، إن الحادث وقع في الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي كانال وبوربون أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة، عندما دهس سائق شاحنة صغيرة حشدا من المواطنين مما أدى إلى مقتل 10 وإصابة 30 آخرين.



ويعد بوربون وجهة سياحية تاريخية في الحي الفرنسي بالمدينة ويجتذب حشودا كبيرة بموسيقاه وحاناته.



وقالت كيركباتريك إن السائق أطلق النار على وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد، وأضافت أن حالة الضباطين مستقرة، وقتل منفذ الهجوم في تبادل لإطلاق النار مع قوات في موقع الحادث.

وأبرز "إف بي آي"أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو أميركي من تكساس.وأضاف: "راية تنظيم كانت في الشاحنة المستخدمة في حادث الدهس".وكانت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية قالت عن ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار: "تم التعرف على المشتبه به.. يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما".وأوضحت أن "السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية".وأكدت أن شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بشاحنة صغيرة في حدود الساعة 3:15 صباحا في بوربون.وقال "إف بي آي" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع .هذا وكشف بحسب "أسوشيتد برس"، أن رجال إنفاذ اكتشفوا مسدسا وبندقية، تشبه بنادق أرماليت، في مكان الحادث.من جهة أخرى، أبرزت شبكة "فوكس نيوز" أن الشاحنة المستخدمة في الهجوم كانت تحمل لوحة ترخيص من تكساس، وتم تعقبها وهي تعبر الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مدينة إيغل باس، تكساس، في نوفمبر الماضي.