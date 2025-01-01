الصورة الأولى لمنفذ عملية الدهس في "نيو أورليانز"

بعد الكشف عن هوية المشتبه بتنفيذ عملية الدهس في نيو أورليانز والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" على صورة له من العامة في .

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن "إن بي سي نيوز" حصلت على صورة لشمس الدين جبار، المشتبه بتنفيذه عملية الدهس في نيو أورليانز.

وعثر المحققون في نيو أورلينز الأربعاء، على قنبلتين يدويتين في أعقاب الهجوم الدامي على حشد من المحتفلين برأس السنة في الحي الفرنسي في المدينة، حسبما أفاد التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".



وقالت أليثيا دانكن العميلة الخاصة في "إف بي آي" في مؤتمر صحافي: "حتى الآن، تمّ العثور على قنبلتين يدويتين وتمّ تفكيكهما".



وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة مجموعة من الأشخاص المتجمّعين في الحي السياحي، وفتح التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في "عمل إرهابي".



وأفاد التحقيقات الفدرالي أيضا بأنه تم العثور على راية تنظيم "داعش" في مركبة منفّذ عملية الدهس، مؤكدا أنه مواطن أميركي يدعى شمس الدين جبار، وقال "إف بي آي" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.