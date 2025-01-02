تركيا توجه طلباً يخص "عناصر داعش" في سوريا

وقال فيدان إن "موقف واضح بشأن عناصر تنظيم في المعسكرات السورية".

وطالب بإعادة عناصر التنظيم الموجودين في إلى التي يحملون جنسياتها، وفق ما نقلت رويترز.



كما أشار إلى ضرورة "تسلم الحكومة السورية الجديدة معسكرات احتجاز عناصر تنظيم في سوريا".



وشدد وزير الخارجية التركي كذلك على أن "أنقرة ستدعم وتحمي الأقليات في سوريا".