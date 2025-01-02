بايدن يتعهد بملاحقة "داعش والجماعات الإرهابية"

وقال بايدن في له، إن "أجهزة تحقق بشأن أي ارتباطات داخلية أو خارجية بهجوم نيو أورليانز". وأضاف "سنواصل ملاحقة تنظيم والجماعات الإرهابية أينما كانت، لا ملاذ آمنا لتنظيم في الولايات المتحدة".

وصدمت شاحنة حشدا في أحد الشوارع المزدحمة في نيو أورليانز في وقت مبكر من أول أيام العام الجديد، ما أسفر عن مقتل 15.



كما انفجرت شاحنة من تصنيع شركة تسلا أمام فندق مملوك للرئيس الأمريكي المنتخب في لاس فيغاس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7



وتبذل السلطات جهودا حثيثة لتعقب عدد من المشتبه بهم فيما يتعلق بواقعتي نيو أورليانز ولاس فيغاس، كما تحقق في احتمال وجود دوافع "إرهابية".