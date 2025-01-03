واصرت الأجهزة الأمنية في مطار بيروت على تفتيش الحقائب الدبلوماسية والبضائع حين رفض دبلوماسي ان يتم تفتيش امتعته، حيث انتقدت وسائل اعلام إيرانية ذلك بالقول ان اتفاقية فيينا تمنع خضوع الدبلوماسيين للتفتيش أو المراقبة الشخصية في المستقبِلة.من جانبه قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي انه "يتم تفتيش الطائرة في مطار بيروت، وجهاز أمن المطار يطبق التعليمات"، فيما اشارت "تسنيم" إلى أن "جمعا من اللبنانيين توجهوا على دراجاتهم النارية نحو المطار، لكن اللبناني أغلق طريق الدخول إليه".وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن خطة إيرانية لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير من طهران لبيروت، قبل ان تتحرك اتصالات بين السلطات اللبنانية والإيرانية حيث اكدت السلطات اللبنانية انها ستخضع الطائرة للتفتيش.