مستشفيات الصين تعج بالمرضى بسبب فيروس "HMPV".. ماذا يحدث؟

وأشارت الى ان أعراض الإصابة بهذا الفيروس: (سعال، ارتفاع درجة الحرارة، احتقان الأنف وسيلان، آلام في العضلات، صفير في الصدر).وبينت ان "انتقال الفيروس يكون عبر الهواء من الأشخاص المصابين الذين يسعلون أو يعطسون ويمكن أيضاً أن ينتشر عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة"، لافتة الى انه "لا يوجد لقاح لهذا الفايروس حتى الآن، والعلاج يكون عبر الرعاية الطبية فقط".واوصت الحكومة الصينية، "بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي"، مؤكدة ان "المريض يشفى بعد أخذ الفيروس دورته في الجسم".