شاهد.. قطة تحبط مهمة عسكرية ضد روسيا

نيوز – دولي

أحبطت قطة مهمة عسكرية اوكرانية ضد القوات عبر طائرة درون.

وجاء في مقطع نشر على التواصل الاجتماعي ان طائرة درون أوكرانية كانت في طريقها لمهمة عسكرية ضد القوات لكن قطة تمكنت من ضربها بيدها وأسقطتها وفشلت المهمة.

وفقدت ‏الطائرة توازنها بسبب الضربة فاصطدمت بعمود وتحطمت.

ناشطون على التواصل الاجتماعي ذكروا ان "هذه أول قطة تُسقط طائرة درون في التاريخ".