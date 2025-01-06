Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تأكيد أمريكي: الجيش الإسرائيلي سيخرج بشكل كامل من لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قرابة الـ 150 مليون دولار.. من سيدفع تكاليف حفل تنصيب ترامب؟

دوليات

2025-01-06 | 10:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قرابة الـ 150 مليون دولار.. من سيدفع تكاليف حفل تنصيب ترامب؟
706 مشاهدة

مع استعداد دونالد ترامب لتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، أثيرت تساؤلات بشأن من سيتحمل كلفة حفلات التنصيب التي ستصل إلى 150 مليون دولار.

إلا أن تكاليف الحفل جرى جمعها بالفعل؛ فمنذ فوزه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استطاع حلفاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب جمع ما يزيد على 200 مليون دولار لصالح مجموعة من المجموعات التي ستمول حفل تنصيبه، وعمليته السياسية، وفي نهاية المطاف مكتبته الرئاسية، وفقا لأربعة أشخاص شاركوا في جمع الأموال.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، المبلغ الذي جرى جمعه بـ"المذهل"، ما يؤكد الجهود التي يبذلها المانحون والمصالح التجارية لكسب ود ترامب قبل فترة رئاسية ثانية، بعد أن ندد به عدد من قادة الأعمال في أعقاب أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

مانحون مشفرون
ومن بين الجهات المانحة التي تعهدت بالتبرع لحفل الافتتاح شركة فايزر، وأوبن إيه آي، وأمازون، وميتا، إلى جانب شركات العملات المشفرة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المبلغ الإجمالي الذي ستجمعه اللجنة لتمويل احتفالات تنصيبه - 150 مليون دولار على الأقل تم جمعها، مع توقع المزيد - سوف يفوق الرقم القياسي البالغ 107 ملايين دولار الذي تم جمعه لحفل تنصيبه في عام 2017، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وتشمل اللجان الأخرى المستفيدة من حملة جمع التبرعات لجنة عمل سياسي تسمى Make America Great Again Inc. والمجموعة غير الربحية المرتبطة بها، والتي من المتوقع أن يستخدمها فريق ترامب لدعم أجندته والمرشحين الذين يدعمونها.

وقد تفاخر ترامب بالمبلغ الذي جمعه، قائلا في تصريحات صحفية خلال عطلة عيد الميلاد، إنه جمع أكثر من 200 مليون دولار منذ الانتخابات. وقد أشار فريق ترامب مرارًا وتكرارًا إلى عدد الأشخاص الذين أرادوا إيجاد طرق للتبرع له منذ فوزه في الانتخابات.



ولم ترد لجنة انتقال ترامب وتنصيبه على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على حصيلة جمع التبرعات.

ورفض ديفيد تاماسي، أحد جماعات الضغط الذي جمع الأموال لصالح ترامب، اقتراحا بأن المصالح التجارية كانت تقدم التبرعات لتجنب غضب ترامب، رغم أنه أقر بأن بعض المانحين ربما يحاولون التكفير عن ابتعادهم في السابق عن الرئيس المنتخب.


ويقول تاماسي، إنها "عادة قديمة في واشنطن العاصمة أن تحتضن الشركات هذه الدورة بكل حماسة، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أنها كانت على الهامش خلال دورات ترامب السابقة. ولم يعد يتعين عليها الآن أن تتحوط في رهاناتها السياسية".

وتستطيع اللجان الافتتاحية قبول مساهمات غير محدودة من الأفراد والشركات، لكن ليس من الأجانب. ولقد تبرعت الشركات الكبرى التي تحاول تجنب السياسة الحزبية منذ فترة طويلة لصناديق التنصيب للإشارة إلى استعدادها للعمل مع الإدارات الجديدة ودعمها للانتقال الديمقراطي للسلطة، بغض النظر عن حزب الرئيس القادم.

شركات الضغط على الخط
ومن بين رؤساء الشؤون المالية الأربعة للجنة تنصيب ترامب، رجل الضغط جيف ميلر، ورينس بريبوس، رئيس هيئة الموظفين السابق في البيت الأبيض في عهد ترامب، وهو ليس من رجال الضغط، لكنه رئيس مجلس مستشاري شركة الضغط مايكل بيست ستراتيجيز. وتمثل شركتاهما شركات لها الكثير على المحك في الإدارة المقبلة، وبعضها يخطط للتبرع لحفل التنصيب.

وتمثل شركة ميلر ستراتيجيز، شركة فايزر ومؤسسة أبحاث وتصنيع الأدوية في أمريكا، وقد تعهدت كل منهما بالتبرع. وقد التقى مديرو الشركتين بعد الانتخابات في مار إيه لاغو مع ترامب ومرشحه لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي الابن، وسط مخاوف بشأن الكيفية التي قد تتأثر بها صناعة الأدوية بكينيدي، المتشكك في اللقاحات.

ومنذ الانتخابات، سجلت شركة ميلر للضغط، لصالح شركة أوبر لمشاركة الرحلات، والتي تبرعت بمليون دولار، كما فعل رئيسها التنفيذي دارا خسرو شاهي بشكل منفصل.

وتمثل الشركة أيضًا، شركة "أوبن إيه آي" للتكنولوجيا، التي يخطط رئيسها التنفيذي سام ألتمان للتبرع بمليون دولار. ومثلت شركة مايكل بيست ستراتيجيز شركة العملات المشفرة ريبل لمدة أربع سنوات تقريبًا. وقد تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار في عملتها المشفرة الخاصة،XRP - من بين أكبر التبرعات المعروفة للجنة الافتتاحية.

وبعد الانتخابات، احتفظت شركة ريبل برجل الضغط براين بالارد، وهو أحد كبار جامعي التبرعات لصالح ترامب.

وتبرع عميل آخر لشركة Ballard، Robinhood، وهي منصة رائدة لتداول العملات المشفرة، بمبلغ مليوني دولار.

وقالت ماري إليزابيث تايلور، نائبة رئيس روبن هود للحكومة العالمية والشؤون الخارجية، في بيان: "نتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب والإدارة القادمة لدفع التغيير الإيجابي في الأسواق، وأن نكون صوتًا نشطًا للعملاء ومواصلة مهمتنا في إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للجميع".

ومن المتوقع أن تكون الشركات الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة من المساهمين الرئيسيين أيضًا، مما يعكس التفاؤل بأن ترامب سيحقق وعوده الانتخابية بتخفيف التدقيق الفيدرالي الذي تقول شخصيات في الصناعة إنه خنق نموها.

وقالت أمازون، وهي عميلة بالارد التي وجدت نفسها في خلاف مع إدارة ترامب الأولى، إنها تخطط للتبرع بمليون دولار نقدًا.

امتيازات حصرية للمتبرعين
وأشارت إلى أن التبرعات التي لا تقل عن مليون دولار تمنح الحق في الوصول إلى الحزمة العليا من الامتيازات المتعلقة بعدة أيام من الاحتفالات في الفترة التي تسبق التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني، بما في ذلك ما يسمى بـ"العشاءات الودودة" مع ترامب ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، رغم وجود العديد من الحضور في كثير من الأحيان، وكذلك بعض الحفلات الأخرى بعد أداء القسم.

وقد قدمت كيانات أخرى، بدءًا من شركات مثل ميتا إلى منتقدي ترامب السابقين مثل الملياردير كين جريفين، تبرعات بقيمة مليون دولار لحفل التنصيب.



وتقول "نيويورك تايمز"، إن المساهمات المقدمة للجان الافتتاحية، والتي يتعين الكشف عنها علناً للجنة الانتخابات الفيدرالية بعد أشهر من التنصيب، هي إحدى الفرص الكبرى الأخيرة لدعم الرئيس مالياً في فترة ولايته الثانية.

وتمكن تاماسي وأوزوالدو بالومو، الشريكان في شركة الضغط Chartwell Strategy Group، من جمع أكثر من 3 ملايين دولار لحفل الافتتاح. وتمثل شركتهما الشركات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي وفرع أمريكي لمجموعة SK Group الكورية الجنوبية.

آخر موعد للتبرع
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الموعد النهائي للتبرع لحفل الافتتاح ليكون مؤهلاً للحصول على امتيازات عطلة نهاية الأسبوع هو 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا للوثائق الموزعة على المتبرعين المحتملين.

وإذا تجاوزت الأموال التي جمعتها اللجنة الافتتاحية المبلغ المخصص في الميزانية للاحتفالات، فإن التوقعات بين جامعي الأموال هي أن الفائض سيتم تحويله إلى اللجنة لجمع الأموال لإنشاء مكتبة رئاسية لترامب بعد مغادرته منصبه، وفقًا لشخصين شاركا في هذا الجهد.

وتأسست مؤسسة مكتبة دونالد جيه ترامب الرئاسية في فلوريدا في 20 ديسمبر/كانون الأول، بعد ستة أيام من الكشف عن موافقة قناة "إيه بي سي نيوز" على التبرع بمبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة ومتحف ترامب الرئاسيين المستقبليين لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ضد الشبكة.

وجرى تأسيس الصندوق من قبل محامٍ في فلوريدا، يدعى جاكوب روث، والذي أنشأ سابقًا مجموعات ترامب، بما في ذلك اللجنة الافتتاحية، وفقًا لسجلات الشركات في الولاية.

ووفقًا لبنود التأسيس في فلوريدا، فإن الغرض من تأسيس الصندوق، هو "الحفاظ على إرث الرئيس دونالد جيه ترامب ورئاسته ورعايته".
>> انضم الى السومرية على واتساب  

ترامب

حفل التنصيب

التكاليف

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
Play
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
Play
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
من الأخير
Play
من الأخير
موعد حصاد السلا*ح بتوقيت ترامب - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-05
Play
موعد حصاد السلا*ح بتوقيت ترامب - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
05-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-05
Play
05-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-05
Play
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
عشرين
Play
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
Play
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
رحال
Play
رحال
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
Play
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
Play
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
Play
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
من الأخير
Play
من الأخير
موعد حصاد السلا*ح بتوقيت ترامب - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-05
Play
موعد حصاد السلا*ح بتوقيت ترامب - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
05-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-05
Play
05-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-05
Play
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
عشرين
Play
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
Play
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
رحال
Play
رحال
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
Play
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
اخترنا لك
تأكيد أمريكي: الجيش الإسرائيلي سيخرج بشكل كامل من لبنان
12:58 | 2025-01-06
من هو التيكتوكر عثمان التميمي الذي توفي مؤخرا؟
12:45 | 2025-01-06
قبل أيام من عيد ميلادها الـ66.. سميرة سعيد تخطف أنظار جمهورها
12:17 | 2025-01-06
الجيش اللبناني ينتشر في "الناقورة"
12:00 | 2025-01-06
سوريا.. مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية غدا
11:14 | 2025-01-06
بسبب المخدرات.. رجل يقتل زوجته وينهي حياته ببث مباشر على يوتيوب
11:12 | 2025-01-06
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.