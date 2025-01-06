قرابة الـ 150 مليون دولار.. من سيدفع تكاليف حفل تنصيب ترامب؟

إلا أن تكاليف الحفل جرى جمعها بالفعل؛ فمنذ فوزه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استطاع حلفاء الرئيس المنتخب جمع ما على 200 مليون دولار لصالح مجموعة من المجموعات التي ستمول حفل تنصيبه، وعمليته السياسية، وفي نهاية المطاف مكتبته الرئاسية، وفقا لأربعة أشخاص شاركوا في جمع الأموال.ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، المبلغ الذي جرى جمعه بـ"المذهل"، ما يؤكد الجهود التي يبذلها المانحون والمصالح التجارية لكسب ود قبل فترة رئاسية ثانية، بعد أن ندد به عدد من قادة الأعمال في أعقاب أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.مانحون مشفرونومن بين الجهات المانحة التي تعهدت بالتبرع لحفل الافتتاح شركة فايزر، وأوبن إيه آي، وأمازون، وميتا، إلى جانب شركات العملات المشفرة.وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المبلغ الإجمالي الذي ستجمعه اللجنة لتمويل احتفالات تنصيبه - 150 مليون دولار على الأقل تم جمعها، مع توقع المزيد - سوف يفوق الرقم القياسي البالغ 107 ملايين دولار الذي تم جمعه لحفل تنصيبه في عام 2017، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.وتشمل اللجان الأخرى المستفيدة من حملة جمع التبرعات لجنة عمل سياسي تسمى Make America Great Again Inc. والمجموعة غير الربحية المرتبطة بها، والتي من المتوقع أن يستخدمها فريق لدعم أجندته والمرشحين الذين يدعمونها.وقد تفاخر بالمبلغ الذي جمعه، قائلا في تصريحات صحفية خلال عطلة عيد الميلاد، إنه جمع أكثر من 200 مليون دولار منذ الانتخابات. وقد أشار فريق مرارًا وتكرارًا إلى عدد الأشخاص الذين أرادوا إيجاد طرق للتبرع له منذ فوزه في الانتخابات.ولم ترد لجنة انتقال وتنصيبه على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على حصيلة جمع التبرعات.ورفض ديفيد تاماسي، أحد جماعات الضغط الذي جمع الأموال لصالح ترامب، اقتراحا بأن المصالح التجارية كانت تقدم التبرعات لتجنب غضب ترامب، رغم أنه أقر بأن بعض المانحين ربما يحاولون التكفير عن ابتعادهم في السابق عن الرئيس المنتخب.ويقول تاماسي، إنها "عادة قديمة في واشنطن العاصمة أن تحتضن الشركات هذه الدورة بكل حماسة، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أنها كانت على الهامش خلال دورات السابقة. ولم يعد يتعين عليها الآن أن تتحوط في رهاناتها السياسية".وتستطيع اللجان الافتتاحية قبول مساهمات غير محدودة من الأفراد والشركات، لكن ليس من الأجانب. ولقد تبرعت الشركات الكبرى التي تحاول تجنب السياسة الحزبية منذ فترة طويلة لصناديق التنصيب للإشارة إلى استعدادها للعمل مع الإدارات الجديدة ودعمها للانتقال الديمقراطي للسلطة، بغض النظر عن حزب الرئيس القادم.شركات الضغط على الخطومن بين رؤساء الشؤون المالية الأربعة للجنة تنصيب ترامب، رجل الضغط جيف ميلر، ورينس بريبوس، رئيس هيئة الموظفين السابق في البيت الأبيض في عهد ترامب، وهو ليس من رجال الضغط، لكنه رئيس مجلس مستشاري شركة الضغط مايكل بيست ستراتيجيز. وتمثل شركتاهما شركات لها الكثير على المحك في الإدارة المقبلة، وبعضها يخطط للتبرع لحفل التنصيب.وتمثل شركة ميلر ستراتيجيز، شركة فايزر ومؤسسة أبحاث وتصنيع الأدوية في أمريكا، وقد تعهدت كل منهما بالتبرع. وقد التقى مديرو الشركتين بعد الانتخابات في مار إيه لاغو مع ومرشحه لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي الابن، وسط مخاوف بشأن الكيفية التي قد تتأثر بها صناعة الأدوية بكينيدي، المتشكك في اللقاحات.ومنذ الانتخابات، سجلت شركة ميلر للضغط، لصالح شركة أوبر لمشاركة الرحلات، والتي تبرعت بمليون دولار، كما فعل رئيسها التنفيذي دارا خسرو شاهي بشكل منفصل.وتمثل الشركة أيضًا، شركة "أوبن إيه آي" للتكنولوجيا، التي يخطط رئيسها التنفيذي سام ألتمان للتبرع بمليون دولار. ومثلت شركة مايكل بيست ستراتيجيز شركة العملات المشفرة ريبل لمدة أربع سنوات تقريبًا. وقد تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار في عملتها المشفرة الخاصة،XRP - من بين أكبر التبرعات المعروفة للجنة الافتتاحية.وبعد الانتخابات، احتفظت شركة ريبل برجل الضغط براين بالارد، وهو أحد كبار جامعي التبرعات لصالح .وتبرع عميل آخر لشركة Ballard، Robinhood، وهي منصة رائدة لتداول العملات المشفرة، بمبلغ مليوني دولار.وقالت ماري إليزابيث تايلور، نائبة رئيس روبن هود للحكومة العالمية والشؤون الخارجية، في بيان: "نتطلع إلى العمل مع الرئيس والإدارة القادمة لدفع التغيير الإيجابي في الأسواق، وأن نكون صوتًا نشطًا للعملاء ومواصلة مهمتنا في إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للجميع".ومن المتوقع أن تكون الشركات الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة من المساهمين الرئيسيين أيضًا، مما يعكس التفاؤل بأن سيحقق وعوده الانتخابية بتخفيف التدقيق الفيدرالي الذي تقول شخصيات في الصناعة إنه خنق نموها.وقالت أمازون، وهي عميلة بالارد التي وجدت نفسها في خلاف مع إدارة الأولى، إنها تخطط للتبرع بمليون دولار نقدًا.امتيازات حصرية للمتبرعينوأشارت إلى أن التبرعات التي لا تقل عن مليون دولار تمنح الحق في الوصول إلى الحزمة العليا من الامتيازات المتعلقة بعدة أيام من الاحتفالات في الفترة التي تسبق التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني، بما في ذلك ما يسمى بـ"العشاءات الودودة" مع ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، رغم وجود العديد من الحضور في كثير من الأحيان، وكذلك بعض الحفلات الأخرى بعد أداء القسم.وقد قدمت كيانات أخرى، بدءًا من شركات مثل ميتا إلى منتقدي السابقين مثل الملياردير كين جريفين، تبرعات بقيمة مليون دولار لحفل التنصيب.وتقول "نيويورك تايمز"، إن المساهمات المقدمة للجان الافتتاحية، والتي يتعين الكشف عنها علناً للجنة الانتخابات الفيدرالية بعد أشهر من التنصيب، هي إحدى الفرص الكبرى الأخيرة لدعم الرئيس مالياً في فترة ولايته الثانية.وتمكن تاماسي وأوزوالدو بالومو، الشريكان في شركة الضغط Chartwell Strategy Group، من جمع أكثر من 3 ملايين دولار لحفل الافتتاح. وتمثل شركتهما الشركات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي وفرع أمريكي لمجموعة SK Group الكورية الجنوبية.آخر موعد للتبرعوبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الموعد النهائي للتبرع لحفل الافتتاح ليكون مؤهلاً للحصول على امتيازات عطلة نهاية الأسبوع هو 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا للوثائق الموزعة على المتبرعين المحتملين.وإذا تجاوزت الأموال التي جمعتها اللجنة الافتتاحية المبلغ المخصص في الميزانية للاحتفالات، فإن التوقعات بين جامعي الأموال هي أن الفائض سيتم تحويله إلى اللجنة لجمع الأموال لإنشاء مكتبة رئاسية لترامب بعد مغادرته منصبه، وفقًا لشخصين شاركا في هذا الجهد.وتأسست مؤسسة مكتبة جيه الرئاسية في فلوريدا في 20 ديسمبر/كانون الأول، بعد ستة أيام من الكشف عن موافقة قناة "إيه بي سي نيوز" على التبرع بمبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة ومتحف الرئاسيين المستقبليين لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ضد الشبكة.وجرى تأسيس الصندوق من قبل محامٍ في فلوريدا، يدعى جاكوب روث، والذي أنشأ سابقًا ترامب، بما في ذلك اللجنة الافتتاحية، وفقًا لسجلات الشركات في الولاية.ووفقًا لبنود التأسيس في فلوريدا، فإن الغرض من تأسيس الصندوق، هو "الحفاظ على إرث الرئيس جيه ورئاسته ورعايته".