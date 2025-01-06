رئيس الوزراء الكندي يعلن استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم

نيوز – دولي

اعلن جوستن ترودو، اليوم الاثنين، عن استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم.



وذكرت وسائل إعلامية ان "رئيس الوزراء جاستين ترودو قدم، اليوم، استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم". وأضاف ان " ترودو سيبقى رئيسا للوزراء حتى يتم زعيم جديد للحزب".

