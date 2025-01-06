بسبب المخدرات.. رجل يقتل زوجته وينهي حياته ببث مباشر على يوتيوب

ووفقًا لمواقع محلية، لم يستطع الزوج تصديق ما فعله بعد أن عاد لوعيه، وقام بإنهاء حياته حزنًا على فراقها، وذلك بعدما قام بعمل بث مباشر أعلن فيه مسؤوليته عن الواقعة وأنه لن يستطيع العيش بدونها.وأعلن الزوج خلال الفيديو الذي بثه على قناته على يوتيوب، أنه كان مغيبًا عن الوعي وقت تعديه على زوجته، وأنه نادم على ما حدث منه، مُعلنًا أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، وأن حياته ليست لها قيمة بعيدًا عنها، وقام بإنهاء حياته حزنًا عليها.وتم نقل الجثتين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن، عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بسرعة التحري وجمع المعلومات حول الواقعة.وبمعاينة الجثتين تبين وجود إصابات بجسد الزوجة، واحمرار حول رقبة الزوج نتيجة الشنق.وكانت قد عثرت على جثة الزوجة في منطقة الجديدة بمحافظة القاهرة، داخل إحدى الشقق ومعها زوجها، وذلك بعد بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المجاورة، وسط تكثيف الجهود من قبل أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف غموض الجريمة.