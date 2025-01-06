حصيلة "غارات إسرائيلية" في غزة اليوم

كشفت مصادر طبية في غزة، الاثنين، حصيلة "غارات إسرائيلية" في القطاع منذ فجر اليوم.

وقالت المصادر، إن "22 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع منذ فجر اليوم".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام، بـ"ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في البريج وسط قطاع إلى 4 شهداء".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.