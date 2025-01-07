ما حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول؟

ويعد رجل الأعمال أغنى شخص في العالم وفقًا لمجلة "فوربس"، التي تقدر ثروته الصافية الحالية بـ 425.2 مليار دولار.وزعمت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن ماسك من المحتمل أن يكون مهتمًا بتقديم عرض للاستحواذ على نادي متصدر .ويتمتع ماسك بروابط قوية مع إقليم ميرسيسايد من خلال جدته لأبيه، التي وُلدت ونشأت في ليفربول، قبل أن تغادر إنجلترا لتستقر في جنوب أفريقيا، حيث تزوجت لاحقًا من والتر ماسك في عام 1944.والآن تحدث ابنهما ووالد ماسك؛ إيرول، عن اهتمام ملياردير التكنولوجيا بشراء في تصريحات لراديو "التايمز".ورد ماسك على تلك الأنباء ضاحكاً: "لا أستطيع التعليق على ذلك، سيرفعون السعر".وأضاف: "نعم أعرب عن رغبته، لكن هذا لا يعني أنه سيشتريه".وعندما سُئل ماسك الكبير عن شراء "في نظر ابنه"، أضاف: "من الواضح أنه يرغب في الإجابة بنعم، أي شخص يريد ذلك، وأنا كذلك".وأنهى قائلا: "لقد وُلدت جدته في ليفربول، ولدينا أقارب في ليفربول، وكنا محظوظين بمعرفة عدد لا بأس به من أعضاء فريق البيتلز لأنهم نشأوا مع بعض أفراد عائلتي، لذا نحن مرتبطون بليفربول كما تعلمون".