"ضم كندا".. ترامب ينشر خريطة أميركا "الجديدة"

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" علق على إحدى التي تظهر الخريطة الموحدة لأميركا وجارتها الشمالية معا تحت الأميركي قائلا: "أوه كندا".وكان قد تعهد باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا، الحليف المجاور الذي دعا لضمه إلى أراضي .وعندما سئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترامب: "لا. القوة الاقتصادية".وأضاف أن اندماج "كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضا أفضل كثيرا على صعيد الأمن القومي".يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان ترودو استقالته.وردا على هذه التصريحات، أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، أن بلدهما "لن تنحني" أمام تهديدات . وشدد ترودو على أن "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتحدة".