فعاليات بارزة توقفت.. حرائق لوس أنجلوس تدخل هوليوود بحالة الطوارئ

اضطرت الممثلين الأمريكية (SAG) إلى إلغاء الحدث المباشر لإعلان الترشيحات السنوية الـ31 لجوائزها المرموقة، واستبداله ببيان صحفي يُصدر اليوم الأربعاء.وفي بيان رسمي عبر حساباتها التواصل الاجتماعي، أكدت أن القرار جاء في إطار الحرص على سلامة الحضور والعاملين، بعد تفاقم الحرائق وظروف الرياح القوية التي زادت الوضع سوءًا في . وأضافت النقابة: "نتطلع للاحتفال بالممثلين الموهوبين وأعمالهم المتميزة خلال حفل توزيع الجوائز، المقرر عقده يوم 23 فبراير المقبل، ونحث الجميع على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والبقاء في أمان".كان من المقرر أن تُفتتح الفعالية التي ألغيت برئاسة فران دريشر، مع تقديم النجمة كريستين بيل الحدث، وتكريم الأيقونة جين فوندا بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وهي أرفع تكريم تمنحه .لم تتوقف تبعات حرائق لوس أنجلوس عند هذا الحد، حيث ألغت استوديوهات يونيفرسال وأمازون MGM العروض الأولى لفيلمي "الرجل الذئب" (Wolf Man) و"غير قابل للإيقاف" (Unstoppable)، كما قررت شركة باراماونت إلغاء العرض الأول لفيلم "الرجل الأفضل" (Better Man).تأتي هذه الإلغاءات في ظل الظروف الجوية العاصفة التي ساهمت في انتشار الحرائق، مما أدى إلى حالة من الشلل في قطاع الترفيه، إذ بات من الصعب إقامة أي تجمعات أو فعاليات كبيرة.