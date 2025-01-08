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اختطفه داعش ووجد اسمه في قوائم سجون الأسد.. كيف حصل ذلك؟
دوليات
2025-01-08 | 09:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,177 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
اقدم تنظيم
داعش
على اختطاف المواطن عثمان علاش قبل تسع سنوات، الا ان اسمه وجد مدرجا في قائمة بأسماء معتقلين في سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال شقيقه نهاد علاش، إن "المعلومات التي وصلتهم حينها أكدت أن مسلحي
داعش
اختطفوا عثمان عام 2015، ولم يصلهم أي بلاغ من نظام الأسد قبل سقوطه، بأنه معتقل".
وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى "ارتفاع أعداد القتلى في سجون الأسد، منذ انطلاق
الثورة
السورية، إلى أكثر من 67425 مدنيا من أصل أكثر من 105 آلاف".
ويؤكد المرصد أن "أكثر من 83 بالمئة منهم قتلهم النظام داخل معتقلاته في الفترة بين عامي 2013 – 2015".
وورد
اسم "عثمان علاش نعسان" في التسلسل رقم 34 ضمن قائمة تضم أسماء 42 سجينا، مرفقة بخطاب رسمي صادر من فرع الشرطة العسكرية في دمشق بتاريخ 19 آب 2017.
وكان الخطاب موجها إلى الأمانة العامة للتسجيل المدني، ينص على أن الواردة أسماؤهم ومعلومات هوياتهم في القائمة المرفقة هم سجناء متوفون.
لكن عائلة علاش لم تتلق أي
خطاب
حكومي بأن ابنهم توفي أثناء الاعتقال، وبقي مصيره مجهولا حتى سقوط النظام.
يتذكر نهاد علاش الذي يعيش في ألمانيا آخر اتصال له مع شقيقه، عثمان، في آب 2015، وهو اليوم الذي اختفى فيه.
وذكر نهاد إن "عثمان أخبره في المكالمة أنه كان في زيارة لأقاربنا في بلدة ديرك، شمال شرق سوريا".
وكان في طريق العودة إلى دمشق حيث كان يقيم ويعمل حدادا، لكن بعد المكالمة بأربع ساعات "حاولت الاتصال به، لكن لم أتمكن من الوصول إليه وأصبح هاتفه خارج التغطية".
لم تتوقف عائلة علاش عن البحث عن ابنها في دمشق وفي حلب وفي أنحاء أخرى من سوريا، لكن لم يعرف أي شخص معلومات عنه.
ويلفت نهاد إلى أن فرضية اختطافه على أيدي مسلحي
داعش
كانت الأقرب إلى الحقيقة، لأن الفترة التي اختفى فيها شقيقه تزامنت مع اختفاء كثير من السوريين الذين كان يختطفهم تنظيم داعش، خاصة على الطريق بين كوباني (عين العرب) وحلب.
وكان عثمان علاش الوحيد الباقي، من بين أفراد عائلته، في سوريا. فالجميع اضطروا أثناء الـ 13 عاما الماضية من
الثورة
السورية، إلى مغادرة سوريا، بعضهم إلى إقليم كردستان وبعضهم الآخر، وضمنهم شقيقه نهاد، إلى تركيا ومنها إلى ألمانيا.
وفي 24 كانون الاول الماضي، نظم نهاد مراسم عزاء لشقيقه في ألمانيا بعد 10 أعوام على اختفائه، ورغم أن العائلة لم تعثر بعد على رفات ابنها، تعتبره في
عداد
المتوفين، وتنتظر العثور على رفاته.
فيما اكد مدير رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، ان "القائمة التي ورد فيها اسم عثمان صحيحة وهي صادرة من الشرطة العسكرية في النظام السابق، لكن ليس شرطا أن يكون علاش ضمن معتقلي صيدنايا، قد يكون ضمن معتقلي فرع الأمن وتوفي هناك".
ويرجح سرية أن يكون عثمان قد "توفي تحت التعذيب او محكوم بالإعدام في محكمة ميدانية".
ظهور اسم عثمان المختطف على أيدي "داعش" في سجون الأسد، أثار حالة من الترقب، ليس لدى ذوي المختطفين في سوريا فحسب، بل دفع بذوي المختطفات والمختطفين الأيزيديين لدى التنظيم في العراق إلى متابعة الأخبار والمعلومات الواردة عن السجون والمقابر الجماعية في سوريا بحثا عن ذويهم.
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