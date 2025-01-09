قضية شراء الصمت.. محكمة بنيويورك ترفض تعطيل الحكم ضد ترامب

وأصدر أحد قضاة الاستئناف في نيويورك أمراً مختصراً يرفض فيه منح جلسة استماع لفريق ترامب القانوني.وكان ترامب قد طلب من العليا الأميركية إلغاء الحكم المقرر صدوره غداً الجمعة. ولجأ محاموه إلى أعلى في البلاد، أمس الأربعاء، بعد أن رفضت محاكم نيويورك تأجيل الحكم من جانب القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب وإدانته في ايار الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات . ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.وخلال تحديده موعد الحكم على ترامب يوم الجمعة، أشار القاضي ميرشان إلى أنه لا يميل إلى إرسال الرئيس المنتخب إلى السجن. وكتب أن حكم الإفراج غير المشروط سيكون النهج الأكثر عملية نظراً لتنصيب ترامب الوشيك.وتتعلق القضية بدفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها عن لقاء قالت إنه جمعها بترامب، وهو ما ينفيه الرئيس المنتخب.وأصبح ترامب بعد هذه القضية أول رئيس أميركي، حالي أو سابق، يُتهم ويُدان بارتكاب جريمة. ومنذ صدور الحكم، قام محاموه بمحاولتين لإسقاط القضية لكن دون جدوى.وفي منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، يوم السبت، قال ترامب إنه لم يقم أبدا بتزوير السجلات التجارية. وكتب ترامب "إنها تهمة مزيفة ومختلقة من قبل قاض فاسد يقوم فقط بعمل إدارة الظلم بايدن/هاريس. لقد اختلق قضية من العدم".