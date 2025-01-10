الأكثر انتشارا على مواقع التواصل.. إليك مصير "العجوز الإيراني" في سوريا

وكان قد أثار ظهور العجوز الإيراني "الغامض" بالقرب من مطار حميميم العسكري في سوريا، جدلًا واسعًا حول هويته، وأسباب وجوده في المنطقة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، "إنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة المواطن الإيراني من إلى الوطن"، وذلك بعد تردد معلومات عن مقتله.وأشار بقائي إلى هوية الرجل الإيراني، الذي يُدعى "علي أكبر أبو طالب أصفهاني"، مؤكدًا أن "علي أكبر ونجله غادرا سوريا، اليوم، وسيعودان إلى قريبًا".وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر رجلًا إيرانيًّا مقعدًا برفقة نجله بالقرب من مطار حميميم العسكري في اللاذقية، بعد أن ألقى عناصر من قوات هيئة تحرير الشام القبض عليه.