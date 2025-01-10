احصائية اممية بعدد الاطفال السودانيين الذين يواجهون سوء التغذية الحاد

وأفاد تقييم مدعوم من الشهر الماضي بأن المجاعة باتت منتشرة في بعض مناطق البلاد.وأوضحت إيفا هيندز مسؤولة المناصرة والاتصال في فرع لمنظمة اليونيسف لوكالة "فرانس برس": "من هذا العدد، يتوقع أن يعاني 772 ألف طفل من سوء التغذية الحاد".وكانت قد قالت يوم الاثنين إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في بعد عشرين شهراً من الحرب المدمرة.ووجّهت نداء لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20.9 مليون شخص داخل من إجمالي 30.4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة في ما سمته "أزمة إنسانية غير مسبوقة".وقد تسبب الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي تعتبره أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.ويضاف إلى تداعيات هذا النزاع المتواصل منذ أبريل 2023، شبح المجاعة التي تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، ومن المتوقع أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بحلول مايو.وتنفي الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش وجود مجاعة، لكن منظمات إغاثية تشكو من قيود تعيق عملها.ويتهم الجيش وقوات الدعم السريع باستخدام "أساليب التجويع" كسلاح حرب.