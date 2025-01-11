الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في بيروت

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب آل نهيان عن "أمنياته بالتوفيق للرئيس اللبناني الجديد في مهامه والنجاح في مسعاه للنهوض بلبنان".وأكد الرئيس الاماراتي "وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه، والمساهمة في كل ما يعزز العلاقات بين وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".وأشار آل نهيان إلى أنه "بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي وانتخابه على رأس الجمهورية اللبنانية، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في بيروت، على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".وسبق أن بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس رئيس دبي، والشيخ منصور بن زايد رئيس رئيس رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوزيف عون.وتمكن اللبناني يوم الخميس الماضي، من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب لنحو عامين.