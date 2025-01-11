قصف "إسرائيلي" على جنوب لبنان

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، إن "سلاح الجو نفذ قبل قليل قصفا على بلدة كونين جنوبي لبنان".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.