لتقليص النفقات.. رئيس دولة يلغي سبع وزارات

نيوز – دولي

ألغى الرئيس الغاني جون ماهاما سبع وزارات حكومية ضمن إجراءات خفض التكاليف وفقا لبرنامج التقشف لصندوق النقد.

وأوضح الرئيس في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني أنه "بموجب هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة بـ 23 وزارة بدلا من 30 وزارة في للوفاء بتعهدها بحكومة حجما وأكثر كفاءة".

وقد سعت غانا إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من النقد الدولي الذي يتخذ من مقرا له في عام 2022 لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون.

وكان قد تم انتخاب ماهاما رئيسا لثاني أكبر منتجة للكاكاو في العالم بفوز ساحق في انتخابات جرت في 7 كانون الاول الماضي وسط غضب الناخبين من الصعوبات الاقتصادية.

وتعهد بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة.