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تعليق هندي جديد يخص تطورات مقتل "نيجار"
دوليات
2025-01-13 | 11:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
267 مشاهدة
علق دبلوماسي هندي سابق على التطورات الأخيرة بشأن المتهمين الأربعة المزعومين في مقتل هارديب سينغ نيجار.
وكان نيجار الذي قتل عام 2023 في
مقاطعة
كندية، أحد رموز الحركة الهادفة إلى إقامة
دولة
سيخية منفصلة في ولاية البنجاب الشمالية، ووصفته الحكومة الهندية بأنه "إرهابي"، وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن نيودلهي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه.
وتساءل كيه بي فابيان، عما إذا كان القرار الذي اتخذته وزارة العدل في كولومبيا
البريطانية
بكندا يشكل انتكاسة كبيرة للحكومة الكندية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، أظهرت الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل أن المتهمين الأربعة المزعومين في مقتل نيجار يبدو أنهم لم يعودوا قيد الاحتجاز.
وأعرب فابيان أيضًا عن قلقه بشأن طول الوقت الذي استغرقته شرطة الخيالة الملكية الكندية لإكمال تحقيقاتها.
وأضاف "السؤال الآن هو ما إذا كان الكفالة الممنوحة للمتهمين الأربعة تشكل انتكاسة كبيرة للحكومة الكندية. حسنًا، من الصعب القول. إنه انتصار للمحامين الذين مثلوا المتهمين... ستُحاكم القضية في المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية".
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