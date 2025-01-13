واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعلن الأسبوع الجاري

نيوز – دولي

ذكر الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، يوم الاثنين، إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الأسبوع.

ونقلت بلومبيرغ عن المسؤول الأميركي قوله: "نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن قضية غزة".

وفي وقت سابق، قال سوليفان لشبكة "سي إن إن" إن الوصول إلى اتفاق بين وحركة حماس بشأن الرهائن المحتجزين في "بات قريبًا جدًا".

وأكد أن الإدارة الأمريكية "عازمة على استغلال كل يوم لإنجاز الصفقة"، مبينًا أن "الرئيس بايدن يتلقى تحديثات يومية بشأنها".

ورجح "أن يتواصل قريبًا مع الإسرائيلي".

من جانبه، قال جي دي فانس، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن "صفقة ستتم قريبًا".

وأضاف فانس: "آمل أن تتمكن الإدارة الحالية من تحقيق هذا الاتفاق في الأيام الأخيرة من ولايتها".