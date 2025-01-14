قرار بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق 7 سنوات

نيوز – دولي

اصدر الكويتي، اليوم الثلاثاء، قرارا بحبس والدفاع الكويتي السابق طلال الخالد.

وذكرت جريدة القبس الكويتية ان "محكمة الوزراء الكويتية قررت حبس والدفاع السابق طلال الخالد لمدة سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام ورد مبلغ 9 ملايين و 500 الف دينار، كما قضت بحبسه لمدة 7 سنوات في قضية اخرى والزامه برد نصف مليون دينار".

وكان الخالد قد حضر امام تحقيقات التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وامام الوزراء وانكر التهم المسندة اليه في في القضيتين المرفوعتين ضده.

كما انكر تهمة اختلاس وغسل أموال.