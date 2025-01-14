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الاثنين المقبل.. واشنطن تستعد لتنصيب ترامب بـ"الحصن الأسود"

دوليات

2025-01-14 | 11:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاثنين المقبل.. واشنطن تستعد لتنصيب ترامب بـ&quot;الحصن الأسود&quot;
المصدر:
Sky News عربية
1,092 مشاهدة

تستعد واشنطن لتنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، حيث سيتم إنشاء سياج أمني مؤقت باللون الأسود يمتد لمسافة 48 كيلومترًا، إلى جانب نشر 25 ألف فرد من الشرطة وتوزيع نقاط تفتيش أمنية للتعامل مع مئات الآلاف من الأشخاص المتوقع حضورهم مراسم التنصيب.

وسوف يؤدي ترامب اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل على درجات مبنى الكونغرس الأميركي، تليها مسيرة احتفالية إلى البيت الأبيض بعد عطلة نهاية الأسبوع، التي ستشهد احتجاجات من معارضيه وتجمعات واحتفالات لأنصاره من الجمهوريين.

وشهدت الحملة الانتخابية محاولتين لاغتيال ترامب، كانت إحداهما قد أسفرت عن إصابة أذنه برصاصة.

كما تعرض الأمريكيون في ليلة رأس السنة لعدة هجمات؛ حيث لقي 14 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات عندما صدم أحد قدامى المحاربين في الجيش الأميركي حشدًا من المحتفلين في نيو أورليانز بشاحنة.

وفي اليوم ذاته، فجّر جندي في الخدمة الفعلية شاحنة من طراز تسلا سايبرتراك أمام فندق يحمل علامة ترامب التجارية في لاس فيجاس، مما أسفر عن مقتل الجندي.

وذكر مات ماكول، مسؤول جهاز الخدمة السرية الأميركي، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أن "التهديدات الأمنية تتزايد"، مشيرًا إلى تصاعد المخاوف من المهاجمين المنفردين.

وسيتم أداء اليمين على درجات مبنى الكونغرس التي تطل على نصب واشنطن التذكاري بحضور أعضاء الكونغرس والمحكمة العليا والإدارة الجديدة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المتابعين.

وهذا هو نفس الموقع الذي شهد أحداث العنف في 6 يناير 2021، حين قام أنصار ترامب بتخريب النوافذ واشتباكوا مع الشرطة، مما أجبر أعضاء الكونغرس على الفرار حفاظًا على حياتهم، في محاولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة، اعترفت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، بهزيمتها في الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر 2024، بينما لا يزال ترامب يواصل زعمه بحدوث تلاعب في نتائج الانتخابات السابقة، رغم عدم تقديم دليل على ذلك.

وصرح المسؤولون الأمنيون بأنه لا توجد معلومات مؤكدة عن تهديدات منسقة أو محددة ليوم التنصيب، ولكن ما يقلقهم هو المهاجمين الذين يتصرفون بمفردهم، مثل الحادث الذي وقع في نيو أورليانز، بالإضافة إلى حادثين منفصلين الأسبوع الماضي.

في أحدهما، تم القبض على رجل كان يحاول دخول مبنى الكونغرس ومعه سلاح أبيض. وفي الثاني، ألقت شرطة الكونغرس القبض على رجل آخر كان يحاول إشعال حريق بالقرب من المبنى.

وقال قائد شرطة الكابيتول، توماس مانجر، في إفادة أمنية: "يظل التهديد من المهاجمين المنفردين هو السبب الرئيسي الذي يدفعنا إلى حالة التأهب القصوى طوال الأسبوع المقبل".

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي تحذيرًا للشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خطر وقوع هجمات مماثلة لتلك التي وقعت في نيو أورليانز.

وسيتم إغلاق جزء كبير من وسط مدينة واشنطن، يمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس، أمام حركة المركبات، مع إقامة حواجز خرسانية وشاحنات قمامة وعناصر ثقيلة أخرى لفرض الطوق الأمني.

وأشار المسؤولون إلى أن السياج الأسود الذي سيتم تشييده سيكون بارتفاع مترين وطول 48 كيلومترًا، ليكون أطول سياج يتم بناؤه في واشنطن، مصممًا ليكون غير قابل للتسلق.

كما سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال نشر نحو 7800 جندي من الحرس الوطني و4000 شرطي مستدعى من مختلف أقسام الشرطة في أنحاء البلاد.
 
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