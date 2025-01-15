رسمياً.. التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وأكد على عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام بين الجانبين فضلا عن إيصال كميات مكثفة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع .وأعلن أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.من جهته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بدوره أن "إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".