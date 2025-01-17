رجل دين إيراني: إسرائيل ارادت الوصول لجثمان الامام العسكري "عبر نفق" لقتل المهدي

وقال القمي في التصريحات التي نقلتها وسائل الاعلام الإيرانية، ان إسرائيل أرادت الوصول إلى جثمان الإمام الحسن العسكري عن طريق حفر نفق والحصول على حمضه النووي، لتمكنوا من خلاله التوصل الى الامام الزمان ومعرفة هويته.وأضاف ان الأبراج التي بنوها بجوار الكعبة، ويوجد فوقها قناص ويتم التحكم فيها بالذكاء الاصطناعي، هي للوقت الذي يأتي فيه الإمام زمان ليضربوه من هناك.ويشير الى انه "عندما دخل الأمريكان استجوبوا كثيراً من العلماء وسألوهم أين كان إمام زمانكم، لقد وضعوا الكاميرات في كل مكان للعثور على الإمام الزمان".