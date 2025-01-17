تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

نيوز – دولي

قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون الماضية بغارات الجيش الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منازلا في يافا شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، فيما لم تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى المكان لانتشالهم.

وشنت طائرات سلسلة غارات على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وعلى النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف من مدفعية الجيش الإسرائيلي على البلدة والمخيم.

وفي وقت سابق، قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط مفترق في مدينة .

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد القتلى إلى نحو 90 شخصا منذ إعلان التوصل لاتفاق "وقف إطلاق النار".

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي قصفها لقطاع منذ السابع من تشرين الاول 2023، ما أسفر عن مقتل 46788 فلسطينيا، وإصابة 110453 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

في غضون ذلك، أفادت مصادر فجر اليوم الجمعة، بأن وحركة "حماس" والولايات المتحدة ودولة قطر وقعت رسميا اتفاقا تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع .

وأعلن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع .